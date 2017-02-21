Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Güneş ve Şahbudak aile bireyleri karşılaştı.

Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Nurhan Kazmacı, İbrahim Halil Güneş ve Muzaffer Şahbudak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muzaffer Şahbudak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili N.G ve R.Ş'yi gözaltına aldı.

Sokağın giriş ve çıkışını kapatan ekipler, olay yerinde bir süre çalışma yaptı.