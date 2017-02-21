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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

21.02.2017 - 00:02
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Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Güneş ve Şahbudak aile bireyleri karşılaştı.

Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Nurhan Kazmacı, İbrahim Halil Güneş ve Muzaffer Şahbudak yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muzaffer Şahbudak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili N.G ve R.Ş'yi gözaltına aldı.

Sokağın giriş ve çıkışını kapatan ekipler, olay yerinde bir süre çalışma yaptı.

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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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