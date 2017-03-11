Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

Özgürlük Mahallesi 82. Sokak'ta İrfan Ç, 5 yıl önce boşandığı eşi Elif Yürek'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Saldırıda Yürek ve kucağındaki kızı Mina (3) ile sokakta oynayan Burak Demir (5) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yürek ile kızı Mina, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ile kızın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kısa süre önce askerden döndüğü öğrenilen İrfan Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.