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Gaziantep'te silahlı saldırı

Kimlikleri belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılan minibüsün sürücüsü Ali Çelik(49) yaşamını yitirdi.

05.07.2017 - 23:48
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Gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali Çelik, Hafız Tevfik Caddesi'nde park ettiği 27 V 9563 plakalı minibüste otururken, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırganlar, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

Gaziantep'te silahlı saldırı

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ali Çelik, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te silahlı saldırı

Olay yerindeki boş kovan ve fişekleri toplayan polis, camları kırılan ve saçma ve kurşunlarla camları kırılıp hasar gören minibüste inceleme yaptı. Çelik'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te silahlı saldırı

Gaziantep'te silahlı saldırı
Gaziantep'te silahlı saldırı

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