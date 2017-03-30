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Gaziantep'te şüpheli poşet paniği

Gaziantep'te köprülü kavşak girişine konulan poşet bomba sanıldı ancak içinden çim çıktı.

30.03.2017 - 09:23
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gaziantrp

Olay, gece geç saatlerde İpekyolu'nda meydana geldi.

KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA POŞET

Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağının girişinde siyah poşet görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, yolu trafiğe kapatıp bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Gaziantep'te şüpheli poşet paniği

ÇİM ÇIKTI

Bomba imha uzmanları tarafından incelenen ve fünye yerleştirilen poşet kontrollü olarak patlatıldı. Gürültüyle patlayan poşetten, temizlik görevlilerinin refüj temizliği sırasında biçtikleri çim olduğu çıktı. Paniğe neden olay sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te şüpheli poşet paniği

Gaziantep'te şüpheli poşet paniği

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