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Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Patlama sesiyle çevrede bomba paniği yaşanırken, olayda 2 kişi yaralandı, Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

18.06.2017 - 16:45
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Öğleden sonra İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet G., iddiaya göre, Sadıklar Caddesi'ndeki 25 Aralık İlkokulu'nun yanında bulunan duraktan sabah saatlerinde taksi istedi.

MAYTAPLARI DURAĞA ATTI

Taksinin gelmemesi üzerine öfkelenen Mahmut G., öğleden sonra bilinmeyen bir yerden satın aldığı maytapları birleştirip durağa attı. Gürültüyle patlayan ve bomba paniğine yol açan olayda kimliği henüz belirsiz 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası bomba ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Araştırılan olayın terör olmadığı belirlendi ve polis, Mehmet G.'yi evinde gözaltına aldı.

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

Gaziantep'te taksi göndermeyen durağa maytap attı

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