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Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te polisin tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda senet ele geçirildi.

DHA | 23.01.2018 - 20:04..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın yanısıra tefecilere yönelik daha önceden belirlenen 9 ayrı adrese özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 TABANCA BULUNDU

Sokağa giriş çıkışların kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerin alındığı operasyonda arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

6 GÖZALTI

Tabanca ve mühimmatlar ile senetlere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

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