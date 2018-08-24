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Gaziantep'te trafik kazası. 16 yaralı

Kurban Bayramı'nda yürek burkan kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'teki bir kazada 16 kişi yaralandı.

İHA | 24.08.2018 - 22:46..
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobil ile hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası. 16 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde Yalongoz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Yılmaz yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç, Erdal Bulut yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şarampole yuvarlanan araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş izni verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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