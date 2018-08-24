Gaziantep'te trafik kazası. 16 yaralı

Kurban Bayramı'nda yürek burkan kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'teki bir kazada 16 kişi yaralandı.

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Pompeo'nin Kuzey Kore ziyaretine Trump engeli

Daha önce Kuzey Kore'ye nükleer silah yapım yerlerini patlattığı için teşekkür eden Trump, "nükleer silahlar için verilen sözler tutulmadı" diyerek Pompeo'nun ziyaretini durdurdu.