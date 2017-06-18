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Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

Gaziantep'te yokuştan inen ve freni patladığı iddia edilen minibüs, sokakta oturanlara çarptı.

18.06.2017 - 02:45
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Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak'ta, Veysel B. idaresindeki 72 BA 974 plakalı minibüs, sokaktan aşağıya indiği sırada önce elektrik direğine ardından sokakta oturanlara çarptıktan sonra yan yatıp yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra durdu.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların yardımı ile minibüsün altında çıkarılan 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, Hasan Yavuz olay yerinde, Nazire Tütüncü ve Filiz Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, mahalleye giriş çıkışları kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

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