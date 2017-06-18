Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Işık, zehirlenen askerlerle ilgili ayrıntılı bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Gaziantep'te yokuştan inen ve freni patladığı iddia edilen minibüs, sokakta oturanlara çarptı.

TSK, terör örgütüne yurt içinde ve dışında dün gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesine neden olan firmanın 19 çalışanı gözaltına alındı.

Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

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Galatasaray Maicon'la anlaştı

Galatasaray Brezilyalı stoper Maicon ile 7 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında imza aşamasına geldi.