Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

İsa Gümüş ile Betül Arı çiftini, raylı sistemin Gazi Ulaş İstasyonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.

RAYLARIN ÜZERİNDE NİKAH

Çiftin nikahı burada, Başkan Şahin tarafından rayların üzerinde kıyıldı. Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle gelin arabası gibi süslenen tramvayın sürücü koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Başkan Şahin, çalışma arkadaşları ve basın mensuplarıyla raylı sistem güzergahında tur attı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, çifti her durakta alkışlarla karşıladı.

Gelin Betül Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle güzel bir organizasyonla evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Vatman olarak eşiyle 6 dakika aralıklarla sefere çıktıklarını dile getiren Arı, "Çok mutluyum. Bu mutlu günümde yer alan tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum." dedi.

Damat İsa Gümüş ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, bugün yanlarında olan herkese teşekkür etti.