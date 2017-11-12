taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görevli vatman çiftin nikahı rayların üzerinde kıyıldı.

12.11.2017 - 16:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İsa Gümüş ile Betül Arı çiftini, raylı sistemin Gazi Ulaş İstasyonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.

RAYLARIN ÜZERİNDE NİKAH

Çiftin nikahı burada, Başkan Şahin tarafından rayların üzerinde kıyıldı. Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle gelin arabası gibi süslenen tramvayın sürücü koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Başkan Şahin, çalışma arkadaşları ve basın mensuplarıyla raylı sistem güzergahında tur attı.

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, çifti her durakta alkışlarla karşıladı.

Gelin Betül Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle güzel bir organizasyonla evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

"ÇOK MUTLUYUM"

Vatman olarak eşiyle 6 dakika aralıklarla sefere çıktıklarını dile getiren Arı, "Çok mutluyum. Bu mutlu günümde yer alan tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum." dedi.

Damat İsa Gümüş ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, bugün yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

Gaziantep'te tramvay gelin arabası oldu

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 ton 244 kilogram esrar ele geçirildi.
Esenyurt'ta günlük kiralık dairelere operasyon
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, günlük kiralandığını tespit edilen adresleri tek tek bastı.
Bilecik'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı
Kayseri'de boşanma davasına bakan aile hâkimi yabancı uyruklu kadına aşık oldu. İkiliyi bir parkta gören acılı koca, hâkimi bıçakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

269
Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

82
Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

124
Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

75
Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

52
Ferdi Tayfur'a göre sanatçı siyasetten uzak durmalı

Ferdi Tayfur'a göre sanatçı siyasetten uzak durmalı

130
FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM