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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 650 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök kenevir ele ele geçirildi.

DHA | 18.06.2018 - 21:18..
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Perilikaya, Çıksorut, Deniz, Kıbrıs, Binevler, Malazgirt, Beydilli ve Çukur mahallelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 kilo 800 gramı çiçek saksılarına yapılan özel zulalara saklanmış 7 kilo 650 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök kenevir ele ele geçirildi.

Ekipler ayrıca yaptıkları aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edilen 29 bin lira TL ve 4 tabanca ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

TUTUKLAMA

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

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