Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 16 adet mermi ve 10 adet şeffaf poşetler içerisinde toplam 11 bin 220 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak, M.Ş., A.A. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.