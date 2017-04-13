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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 250 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

13.04.2017 - 09:04
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

MAHALLENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik köpeği "Alex"in de kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 5 kilogram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

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