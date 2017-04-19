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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 ölü

Dört otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 5 kişi yaşamanı yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

19.04.2017 - 22:50
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Kaza, saat 22.10 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karayolunda ilerleyen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin karşı yönden gelen otomobillere çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Karayolunun çift yönle ulaşıma kapandığı olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan yaralılar hastanelere taşınarak tedaviye alındı.

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