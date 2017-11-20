Gaziantep'teki yangını 100 itfaiye eri güçlükle söndürdü

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikanın depo bölümündeki yangın, 50 araç ve 100 itfaiye erinin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

İŞÇİLER HABER VERDİ

Bu gece 4’üncü Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, kısa sürede büyüyerek alevler bütün depoyu sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLASI ZEHİRLENME İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Yangın nedeniyle vardiya değişimine gelen işçiler evlerine geri gönderilirken, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu olan depodaki yangını soğutma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanma zehirlenmelere karşı olay yerinde hazır olarak bekliyor.