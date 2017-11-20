taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8531
EURO
4,5519
ALTIN
160,34
PETR
62,7100

Gaziantep'teki yangını 100 itfaiye eri güçlükle söndürdü

Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında çıkan yangını 50 araç ve 100 itfaiye eri ancak iki saatte söndürebildi.

20.11.2017 - 02:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikanın depo bölümündeki yangın, 50 araç ve 100 itfaiye erinin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki yangını 100 itfaiye eri güçlükle söndürdü

İŞÇİLER HABER VERDİ

Bu gece 4’üncü Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, kısa sürede büyüyerek alevler bütün depoyu sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'teki yangını 100 itfaiye eri güçlükle söndürdü

OLASI ZEHİRLENME İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Yangın nedeniyle vardiya değişimine gelen işçiler evlerine geri gönderilirken, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu olan depodaki yangını soğutma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanma zehirlenmelere karşı olay yerinde hazır olarak bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta şarampole yuvarlanan araçtaki bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor
Manisa'da Berivan Aksoy ile evlenen Ferhat Balaban, düğün sonrasında sağdıçların yapacağı işkenceden korkup kaçtı.
Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü
Aşırı yağıştan dolayı ev çökmesi yaşanan Batman'dan kötü haber geldi. Yaşanan çökmede bir kişi hayatını katbetti.
Manisa'da trafik kazası
Manisa Salihli'de bir tır, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. 1 işçi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

23
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

36
Fas'ta yarım izdihamı

Fas'ta yarım izdihamı

7
Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

2
Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü

Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü

1
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

0
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM