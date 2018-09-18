Klip için Kore’de, El-Bab’da, 15 Temmuz’da ve Bingöl’de gazi olmuş isimler bir araya geldi. Klipte, gaziler aynı ruhla, vatan, millet, bayrak aşkı ve iman şuuru ile farklı yer ve tarihlerde yaralandıklarını, geri dönmeyi hiç düşünmediklerini belirttiler ve o anları anlattılar.

Gaziler Günü için anlamlı klip

"HİÇBİR ŞEYİ DÜŞÜNMEDİK, KORKMADIK"

Demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz Günü, Genelkurmay Başkanlığı Kavşağında yaralanan kadın gazi Ayşe Emine Özyiğit, o gün her şeyi göze aldığını ifade ederek “Hiçbir şeyi düşünmedik, korkmadık, tek amacımız vatanı kurtarmaktı bu ruh başka” dedi. Aynı gün vatan için meydanlarda mücadele veren 15 yaşındaki Demokrasi gazisi Muhammed Emin Birgün de “Canımı bile veririm, ne canlar verildi bu vatan için sonuçta bu vatanın ekmeğini yiyoruz” şeklinde konuştu.

"CANIMIZIN DERDİNE DÜŞMEDİK"

5 yıl önce Bingöl’de gazi olan Yavuz Papağan ,Çanakkale ruhuna vurgu yaparak “Çanakkale’deki dedelerimiz nasıl mücadele veriyorsa bugün bizlerde Güneydoğu’da, El-Bab’da, Afrin’de, 15 Temmuz’da aynı ruhla canımızın derdine düşmeden ülkemizi nasıl kurtarırız bu düşüncedeyiz” ifadelerini kullandı.

El- Bab Operasyonunda 16 silah arkadaşı şehit, kendisi gazi olan Hasan Karaman, “Harekâta giderken çok mutluydum çünkü şehit olan arkadaşlarımın öcünü almak bana nasip olacaktı” açıklamasında bulundu.

"BUGÜN BEN, YARIN BAŞKASI, BAYRAK TAŞINACAK"

Türk bayrağından hiçbir zaman ayrılmadığını, gittiği her yerde bayrağı onurla taşıdığını söyleyen 88 yaşındaki Kore Gazisi Osman Yaşar Eken “Bugün ben, yarın başkası bayrak taşınacak, yere inmeyecek” sözleriyle duygularını aktardı. Kore Gazisi, anlamlı mesajının ardından yanından bir an bile ayırmadığı ay yıldızlı şanlı bayrağı, 15 Temmuz’da gazi olan Muhammed Emin’e teslim etti.

Videonun sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya, “Vatan, millet ve bayrak aşkıyla yazılan destanlar geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların eseridir. Tüm gazilerimize şükranla” ifadelerine yer verildi.

Video klip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra bakanlığın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden izlenime sunuldu.