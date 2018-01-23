taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.072
USD
3,7886
EURO
4,6404
ALTIN
162,79
PETR
69,4300

Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım

Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi gazileri, düzenledikleri basın toplantısıyla, Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika isimli gazetenin ‘Zeytin Dalı Harekatı' haberini kınadıklarını belirttiler.

İHA | 23.01.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi üyesi gaziler, dernek binasında bir basın toplantısı düzenlediler. Bugün 4’üncü gününe giren ‘Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili mesaj veren dernek üyeleri, KKTC’de yayınlanan ‘Afrika’ gazetesinin haberini de kınadı.

Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım

"HADDİNİ BİLMEZ PAYLAŞIMLARI KINIYORUZ"

Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Demir, "Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika isimli bir gazete şu an yapılmakta olan operasyonumuzu işgal olarak nitelemektedir. Bizler Edirne Muharip Gaziler Derneği olarak Kıbrıs’ta yayınlanan gazeteyi haddini bilmez paylaşımlarını kınıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin savcılarını derhal böyle bir yayın yapan gazetenin hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım

"2 GECEDEN BERİ UYUYAMIYORUZ"

4 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı sırasında mayının patlaması sonucu sağ bacağını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aladdin Ak, "Şu anda görev verilsin, bütün arkadaşlarımızla birlikte hazırız yani. Biz 2 geceden beri uyuyamıyoruz. Kıbrıs’ta gazetede çıkan haberi de kınıyoruz." dedi.

Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım VİDEO

Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım



Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım



Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım



Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

262
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

106
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

232
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

34
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

218
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

146
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM