Gazilerin Afrin mesajı: Tek bacağımla gitmeye hazırım

Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi üyesi gaziler, dernek binasında bir basın toplantısı düzenlediler. Bugün 4’üncü gününe giren ‘Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili mesaj veren dernek üyeleri, KKTC’de yayınlanan ‘Afrika’ gazetesinin haberini de kınadı.

"HADDİNİ BİLMEZ PAYLAŞIMLARI KINIYORUZ"

Türkiye Muharip Gaziler Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Demir, "Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika isimli bir gazete şu an yapılmakta olan operasyonumuzu işgal olarak nitelemektedir. Bizler Edirne Muharip Gaziler Derneği olarak Kıbrıs’ta yayınlanan gazeteyi haddini bilmez paylaşımlarını kınıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin savcılarını derhal böyle bir yayın yapan gazetenin hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 GECEDEN BERİ UYUYAMIYORUZ"

4 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı sırasında mayının patlaması sonucu sağ bacağını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aladdin Ak, "Şu anda görev verilsin, bütün arkadaşlarımızla birlikte hazırız yani. Biz 2 geceden beri uyuyamıyoruz. Kıbrıs’ta gazetede çıkan haberi de kınıyoruz." dedi.

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