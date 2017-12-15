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Gazilerden Trump'ın temsilcisi hakkında suç duyurusu

Aralarında gazilerin de bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk hakkında suç duyusunda bulundu.

AA | 15.12.2017 - 09:04..
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasını içeren suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına veren gruptakiler, daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK SAĞLADI"

Açıklamayı okuyan Muammer Polat, terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra kaçarak Türkiye'ye gelen Talal Silo'nun ifadelerinde adı geçen ABD'nin sözde DEAŞ ile mücadele özel temsilcisinin, terör örgütlerine silah, lojistik ve finansal destek sağladığını savundu.

Gazilerden Trump'ın temsilcisi hakkında suç duyurusu

"TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ PLANLAR ÇÖKERTİLECEK"

Bu kişinin Türkiye üzerindeki planlarının teker teker çökertileceğini ifade eden Polat, "Herkes bilmeli ki Brett McGruk ile terörist başı Fetullah Gülen'in arkasındaki gücün bölgedeki hayalleri hüsranla sonuçlanacak. Türkiye'ye yönelik bu saldırıların hiçbiri cevapsız kalmayacak. Bize ait en küçük toprak parçasında dahi ayrılıkçı hareketlere izin vermeyeceğiz." dedi.

Polat, tüm vatandaşları, McGurk ve diğer sorumlular hakkında tazminat davaları açmaya çağırdı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından adliye önünden ayrıldı.

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