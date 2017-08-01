Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin cami açıklamasına yalanlama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, basında çıkan "Rezidans için cami yıkılıyor." haberini bugün yaptığı açıklamayla yalanladı.

Belediye, Çi̇fte Mi̇nareli̇ Cami̇'ni̇n yerine mülk sahibi tarafından ticaret+konut talebiyle birlikte yeni cami yapılacağını açıkladı.

"CAMİ PROJESİ YOK"

Belediye tarafından yapılan açıklamanın ardından, videolu yorum yöntemiyle yapılan bir paylaşımda, "Bu inşaatın temel gider sistemini komple biz döşedik. İnşaat projesinde 4 kat otopark, 2 kat alışveriş merkezi, 1 kat ofis merkezi ve diğer 10 katta daire katıdır. İnşaat projesinde herhangi bir cami projesi gözükmemektedir. Ne statik de ne de tesisat projesinde yoktur." denildi ve belediyenin açıklaması yalanlandı.

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Caminin rezidans için yıkılacağı iddiası