Gaziosmanpaşa kentsel dönüşümle yenileniyor

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm yapılması planlanıyor. 4 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm hala sokaklarda izini koruyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi dönüşüm sürecinde kullanmak için ‘acele kamulaştırma’ hakkını aldı. Buna göre yapılması gereken çalışmalar da belli oldu.

GAZİOSMANPAŞA'DA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

1) Gaziosmanpaşa ilçesinin büyüklüğü 1173 hektar, bunun 207 hektarı riskli alan ilan edildi

2) 20 ayrı bölgede kentsel dönüşüm yapılması planlanıyor

3) İlçede 31 bin 335 bina var ve bunların 6 bin 617’si riskli alan ilan edilen alanlarda yer alıyor

30 BİN KONUT YIKILACAK

4) Yaklaşık 500 bin nüfusu olan ilçede riskli alanda yaşayan nüfus 120 bin

5) Dönüşüm kapsamında 30 bin konutun yıkılması planlanıyor.