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Gaziosmanpaşa’da 50 yıllık sorun çözüme kavuşuyor

İlçede, halkın yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatları sökülerek, yer altına alınıyor.

İHA | 10.01.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Projeler

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Gaziosmanpaşa’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın büyük katkılarıyla önemli bir çalışma hayata geçiriliyor. İlçede geniş çaplı altyapı seferberliği başlatıldı.

HATLAR YER ALTINA ALINIYOR

Gaziosmanpaşa'da yüksek gerilim hatları oluşturdukları elektromanyetik alanlar ile yaşamı olumsuz yönde etkilemekle kalmıyor aynı zamanda can ve mal güvenliği için de bir risk oluşturuyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla hatlar yer altındaki sisteme entegre edilerek risk ortadan kaldırılıyor.

İlçe genelindeki elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları hızla devam ederken, Karadeniz Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa, Yeni Mahalle, Karayolları Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Mevlana Mahallesi üzerinden geçen Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları’nın deplase çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda ilçedeki Enerji İletim Hatları ve direkleri sökülerek taşınıyor.

175 METRE KABLO YER ALTINA ALINIYOR

Yüksek gerilim hatlarının taşınmasının yanı sıra bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da yapılarak arıza kaynaklı kesintilerin son bulması sağlanıyor. 175 kilometre kablo yer altına alınıyor İlçede, ev, iş yeri ve okulların üzerinden geçerek tehlike oluşturan, alçak gerilim havai hatlarının yer altına alınması çalışmaları ise sürüyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SON BULACAK

Kabloların yer altına alınmasını kapsayan “Kapalı Ring Sistemi” ile enerji altyapısında devrim niteliğinde yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu yeni sistem tamamlandığında Gaziosmanpaşa’da arıza kaynaklı elektrik kesintileri artık son bulacak.

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