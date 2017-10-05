Gaziosmanpaşa'da araca silahlı saldırı

Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi 1009 Sokak'ta seyir halindeki 34 ABA 781 plakalı otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil tarafından kesildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Bu otomobilde bulunan kişi veya kişilerce, diğer araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan Ahmet Mecit, Mehmet Ali Bahadır ve Burak Irmak yaralandı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaydırıldı. Yaralılardan Ahmet Mecit'in yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.