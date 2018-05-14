Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde karşı karşıya gelen silahlı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıs, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler sokakta çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.