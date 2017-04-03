Gazipaşa-Alanya Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltında

Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

ŞUBATTA 50 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geçtiğimiz Şubat ayı sonunda gelen yolcu sayısı 50 bin 539 olarak kayıtlara girdi. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 52 bin 59 olarak kayıtlara girdi.