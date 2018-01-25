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Gaziyi yağmurlu havada otobüsten indirdi

İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi.

İHA | 25.01.2018 - 09:23..
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Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana gelen olayda, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı.

Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi.

YAĞMURLU HAVADA İNDİRDİ

Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziyi yağmurlu havada otobüsten indirdi VİDEO

"İSTEDİĞİN YERE GİT ŞİKAYET ET"

Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu belirtiyor. Duruma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği görülüyor.

"PARAN YOKSA PARAM YOK DE"

Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye ‘Paran yoksa param yok de’ duyulan görüntülerde gazinin ise ‘benim hakkım var’ dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor.

Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

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