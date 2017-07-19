Gazprom'dan Türk Akımı açıklaması

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türk Akımı’nın ikinci kolunun inşasına başlandığı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SIĞ SUDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞİYOR"

Proje ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yalnızca denizin üst kısımlarında inşaat çalışmalarına başlamaya yönelik hazırlık çalışmaları yapıldığını aktararak, "Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Yalnızca sığ suda hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

BORU HATTI DÖŞENDİ DENMİŞTİ

Daha önce Vedomosti’ye konuşan bir kaynak Türk Akımı’nın Avrupa’ya gaz sevkiyatında kullanılacak ikinci kolunun inşasına başladığını ve Karadeniz’in dibinde 20-25 kilometrelik boru hattının döşendiğini söylemişti.