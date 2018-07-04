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Gazze için yola çıkan 5. filo İtalya'da

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 5. Özgürlük Filosu İtalya'ya ulaştı.

AA | 04.07.2018 - 02:31..
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İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu’nun ‘Özgürlük’ ve ‘Dönüş’ adlı tekneleri, İtalya’nın Sardunya adasındaki Cagliari Limanı’na ulaştı.

İsveç ve Norveçli aktivistler Gazze'ye gidiyor VİDEO

FRANSA'DAN DA GEMİ FİLOYA KATILACAK

Özgürlük Filosu, birçok İtalyan aktivist ve yardımlaşma grupları tarafından karşılandı. Daha sonra İsrail’in Filistin’deki işgaline karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Cagliari Belediyesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, basın mensupları ile görüşüldü.

Özgürlük Filosu’na ait İspanya’dan yola çıkan diğer iki tekne de Fransa’nın güneydoğusundaki Lyon kentine ulaşmıştı. Fransa’daki geminin Perşembe sabahı Akdeniz’de bulunan Fransız Korsika adasındaki Ajaccio limanına doğru ilerlemesi ve birkaç gün içinde filoya katılması bekleniyor.

Bu ayın ortasında Özgürlük Filosu’nun tüm teknelerinin yeniden buluşup Gazze’ye doğru yola koyulması planlanıyor.

Gazze için yola çıkan 5. filo İtalya'da

http://videonuz.ensonhaber.com/izle/isvec_ve_norvecli_aktivistler_gazze_ye_gidiyor

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