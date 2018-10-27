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Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin şehit ettiği genci, yüzlerce Filistinli'nin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

AA | 27.10.2018 - 14:30..
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Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

Gazze şehidini uğurladı

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