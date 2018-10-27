Gazze şehidini uğurladı

6Amerika’nın gizlenen ilk metrosu
Büyük şehirlerin hemen hemen hepsinde trafik sorununa çözüm arandığı dönemler elbette oldu. New York bu krizi dünyanın en geniş metro ağıyla çözdü. Peki 'ilk metro' hikayesi doğruyu mu söylüyordu?
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.