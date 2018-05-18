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Gazze'de 56 kişi yaralandı

Gazze'de İsrail katliamı ve ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak düzenlenen gösterilerde yine kan aktı. İsrail askerleri 3'ü gazeteci olmak üzere 56 kişiyi yaraladı.

AA | 18.05.2018 - 23:36..
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İsrail ordusu, Gazze'de gerçek mermiyle göstericiler saldırdı. Sivillerin barışçıl protestosunda askerler tarafından yaralanan 3 gazetecinin kimlikleri açıklandı.

Gazze'de 56 kişi yaralandı

BASIN ÇALIŞANLARI YARALANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze- İsrail sınırında protestolarına devam eden Filistinlilere ateş açması sonucu 56 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Yerel medya kaynaklarına göre bugün gerçekleşen saldırıda yaralananların arasında 3 de gazeteci vardı.

Yaralanan gazetecilerin kimliklerinin ise Bassam Masoud, Majde Fathi ve Wesam Nassarolduğu kaydedildi.

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