İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ABD'ye karşı atılacak adımların konuşulduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail için ise 'katliamlarını lanetledik" dedi.

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Gazze'de 56 kişi yaralandı

Gazze'de İsrail katliamı ve ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak düzenlenen gösterilerde yine kan aktı. İsrail askerleri 3'ü gazeteci olmak üzere 56 kişiyi yaraladı.