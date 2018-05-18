Gazze'de 56 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Gazze'de gerçek mermiyle göstericiler saldırdı. Sivillerin barışçıl protestosunda askerler tarafından yaralanan 3 gazetecinin kimlikleri açıklandı.
BASIN ÇALIŞANLARI YARALANDI
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze- İsrail sınırında protestolarına devam eden Filistinlilere ateş açması sonucu 56 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.
Yerel medya kaynaklarına göre bugün gerçekleşen saldırıda yaralananların arasında 3 de gazeteci vardı.
Yaralanan gazetecilerin kimliklerinin ise Bassam Masoud, Majde Fathi ve Wesam Nassarolduğu kaydedildi.