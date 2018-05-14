Gazze'de ABD büyükelçiliği ayaklanması

ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini "kendi kendine" başkent ilan ettiği Kudüs'e taşıması, Filistinliler için bardağı taşıran son damla oldu. Büyük Toprak yürüyüşünden bu yana her gün eylemler gerçekleştiren Filistin halkları, Gazze'de büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

İSRAİL ASKERLERİ İLE ÇATIŞMA

İsrail askerlerine karşı Kudüs direnişi gerçekleştiren Filistinliler, İsrail askerleri ile çatıştı. Barikatlar kurarak Gazze yollarını İsrail askerlerine kapatan göstericiler, lastik yaktı, sapanlarla askerlerin üzerlerine taş attı.

FİLİSTİNLİLER YARALANDI

İsrail askerleri Filistinli göstericilerin halkı gösterilerine karşı acımasız müdahalaler gerçekleştirdi.

Kadın erkek ayırt etmeksizin gerçekleştirilen ve gerçek mermiler ile gaz fişeklerinin kullanıldığı eylemlerde, biri çocuk üç Filistinli yaralandı.