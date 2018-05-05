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Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 6. cuma geride kalırken, sadece bugün İsrail askerleri tarafından 149 çocuk ve 78 kadın yaralandı.

AA | 05.05.2018 - 00:08..
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Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

30 Mart'tan itibaren Filistinli sivillerin Gazze'de sürdürdüğü barışçıl eylemlere İsrail askerleri gerçek mermiyle karşılık vermeye devam ediyor. Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, bu cuma 149'u çocuk 78'i kadın bin 143 Filistinli yaraladı.

Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

GÖSTERİLERDE BİN 143 KİŞİ YARALANDI

Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermiyle,  göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti, bundan yüzlerce gösterici yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bin 143 Filistinlinin çeşitli şekillerde yaralandığını belirtti.

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Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

GAZETECİLERE DE ATEŞ AÇILDI

Yaralananlardan 3'ünün ağır, 93'ünün orta, bin 47'sinin ise hafif şekilde yaralı olduğu dile getirildi.

Yaralananlardan 149'unun çocuk 78'inin ise kadın olduğunu ifade eden Kudra, İsrail askerleri tarafından yaralananlardan 83’ünün gerçek, 38'inin plastik mermi, 12'sinin ise çeşitli şarapnel parçalarıyla yaralandığını kaydetti.

Kudra, sınırda 3 gazeteci ve Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinden bir sağlık görevlisinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

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