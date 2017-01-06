Gazze'de fakirlik oranı yüzde 65

Filistin İnsan Hakları Merkezince yapılan yazılı açıklamada, "10 yıldan bu yana devam eden abluka, arkasında Gazzelilerin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik açık ihlaller bıraktı." ifadesine yer verildi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 47

İsrail ablukasının, Gazze'deki fakirlik oranının yüzde 65'e yükselmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada, işsizlik oranının ise yüzde 47 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze sakinlerinin yüzde 80'inin, asgari düzeydeki günlük ihtiyaçlarını, dış yardımlarla karşıladığı aktarıldı.

Dünya Bankasının Eylül 2016'da yayımladığı verilerde Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 43, fakirlik oranının ise yüzde 60 olduğu belirtilmişti.

İsrail, Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.