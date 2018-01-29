Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

12 yıldır İsrail'in kara, hava ve denizden abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde, hayat şartları giderek zorlaşıyor. 2 milyona yakın insanın yaşadığı bölgede, halkın yüzde 80'i ölümle burun buruna geldi.
"HAYAT KOŞULLARI FELAKET AŞAMASINDA"
Gazze Şeridi'ndeki 'Ambargonun Kırılması ve Yeniden İmar Komitesi'nin sözcüsü Edhem Ebu Silmiyye, "Halkın yüzde 80'i acil yardıma muhtaç. Temel hizmetlerde ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Hayat koşulları, insani ve ekonomik durum felaket aşamasında" dedi.
İnsan haklarına, uluslararası topluma ve yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Ebu Silmiyye, Mısırlı yetkilileri de seslendi.
Silmiyye, "Hastaların ve öğrencilerin geçişinin yanı sıra insani yardımların Gazze'ye ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı açılmalı" ifadelerini kullandı.