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Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde, 2 milyon Filistinlinin yardıma muhtaç durumda olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 04:10..
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Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

12 yıldır İsrail'in kara, hava ve denizden abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde, hayat şartları giderek zorlaşıyor. 2 milyona yakın insanın yaşadığı bölgede, halkın yüzde 80'i ölümle burun buruna geldi.

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor


"HAYAT KOŞULLARI FELAKET AŞAMASINDA"

Gazze Şeridi'ndeki 'Ambargonun Kırılması ve Yeniden İmar Komitesi'nin sözcüsü Edhem Ebu Silmiyye, "Halkın yüzde 80'i acil yardıma muhtaç. Temel hizmetlerde ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Hayat koşulları, insani ve ekonomik durum felaket aşamasında" dedi.

İnsan haklarına, uluslararası topluma ve yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Ebu Silmiyye, Mısırlı yetkilileri de seslendi.

Silmiyye, "Hastaların ve öğrencilerin geçişinin yanı sıra insani yardımların Gazze'ye ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı açılmalı" ifadelerini kullandı.

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

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