İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde, 2 milyon Filistinlinin yardıma muhtaç durumda olduğu açıklandı.

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

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Samsun'da iki kardeşe 5 kişi saldırdı

Samsun'da 5 kişinin saldırısına uğrayan 2 kardeşten biri bıçaklanarak diğeri ise darp ederek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu.