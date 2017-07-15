Gazze'de insani durum giderek kötüleşiyor

Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, abluka nedeniyle Gazze'deki ekonomik durumun kötüye gitmesi, sınır kapılarının kapalı olması, ithalat ve ihracatın kısıtlanması ve elektrik krizinin büyümesinin, fakirlik oranının yüzde 80'den daha fazla artmasına yol açtığını kaydetti.

"DURUM HİÇ OLMADIĞI KADAR KRİTİK"

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar geriye gittiği vurgulanan ve mevcut durumun oldukça kritik olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in herhangi bir bahane ileri sürerek bunun sorumluluğundan kaçamayacağı da ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, "ahlak, insanlık ve hukuk dışı" ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

GAZZE ABLUKASI, EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada ise İsrail ablukasının en fazla Gazze'deki çocukları etkilediği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yaşanan saldırılardan doğrudan ya da dolaylı en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukun çiğnendiği Gazze'de çocuk haklarının ihlal edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya'nın katılımıyla oluşturulan Ortadoğu Dörtlüsü dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani sorunlar nedeniyle endişe duyduğunu bildirmişti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.



