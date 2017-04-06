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Gazze'de İsrail adına casusluk yapanlara idam

Gazze Savcılığı, "İsrail adına casusluk yapanların" idam cezalarının önümüzdeki günlerde infaz edileceğini duyurdu.

06.04.2017 - 02:28
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Gazze Başsavcı İsmail Cebr, Gazze Hükümeti Enformasyon Ofisi'ne bağlı Er-Ra'y haber ajansına yaptığı açıklamada, "Filistin kanunlarının uygulanması ve caydırıcı olması kapsamında, İsrail adına casusluk yapanların idam cezaları önümüzdeki günlerde infaz edilecek." ifadesini kullandı.

İsrail adına casusluk yapanların, suç işleyerek kamu güvenliğini tehlikeye atacak bilgileri karşı tarafa verdiğini kaydeden Cebr, haklarındaki hükümlerin nihai şekilde verilmesinin ardından infaz işlemlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

Gazze'de İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinin, İsrail ile iş birliği yapanlarla doğrudan ilgili olduğunu açıklamıştı.

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