Gazze'de şehit sayısı 33'e yükseldi

Gazze sınırında İsrail ordusunun keskin nişancıları tarafından katledilen siviller arasından bir kişi daha hayatını kaybetti. 1'i gazeteci olmak üzere toplam şehit sayısı 33'e yükseldi.

TOPLAM SAYI 33 OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 28 yaşındaki Abdullah Muhammed eş-Şehri'nin, kaldırıldığı Han Yunus'taki hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü belirtti.

Şehri'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 33'e yükseldi.

İsrail'in sınırdaki barışçıl gösterilere orantısız güçle müdahalesinde 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.