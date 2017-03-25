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Gazze'de suikast

Esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinli Fukaha öldürüldü

25.03.2017 - 05:46
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad el-Bizm, yaptığı yazılı açıklamada, "Fukaha, Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bizm, Filistin emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma açtığını kaydetti.

Gazze Polis sözcüsü Eymen el-Batnici ise yaptığı açıklamada, Fukaha'nın, başından 4 kurşunla vurulmuş bir şekilde bulunduğunu, saldırının bir binanın kapısı önünde gerçekleştirildiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşk ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirdiği suikastın, İsrail ajanları tarafından Fukaha'nın Gazze'deki evinin önünde susturuculu silahla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Batı Şeria'nın Tubas kenti sakinlerinden olan Fukaha, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılmasının ardından Gazze'ye gönderilmişti.

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