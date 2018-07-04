Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Filistin halkı Türkiye'nin direnişlerine verdiği destekten ötürü gösterilerinde Türk bayrağı açmaya başladı. Filistinli göstericilerden biri vuruldu Türk bayrağı açtığı sırada ırkçı İsrail askerini müdahalesiyle karşılaştı.

SEDYEDE TAŞINIRKEN BİLE BAYRAĞI BIRAKMADI

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı.

Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu.

Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

İsrail askeri Türk bayrağı taşıyan Filistinliyi vurdu VİDEO



ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Kadın Komitesi, bugünkü etkinliğe "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırmak İçin Filistinli kadınlar" ismini vermişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.