taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6704
EURO
5,4470
ALTIN
188,16
PETR
77,8800

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden gösterilerine devam eden Filistinlilere ateş açtı. Türk bayrağı açan bir Filistinliyi gören askerler, gerçek mermiyle ateş etti.

AA | 04.07.2018 - 00:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Filistin halkı Türkiye'nin direnişlerine verdiği destekten ötürü gösterilerinde Türk bayrağı açmaya başladı. Filistinli göstericilerden biri vuruldu Türk bayrağı açtığı sırada ırkçı İsrail askerini müdahalesiyle karşılaştı.

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

SEDYEDE TAŞINIRKEN BİLE BAYRAĞI BIRAKMADI

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı.

Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu.

Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

İsrail askeri Türk bayrağı taşıyan Filistinliyi vurdu VİDEO

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Kadın Komitesi, bugünkü etkinliğe "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırmak İçin Filistinli kadınlar" ismini vermişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

27
Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

14
Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

39
Mehmet Şimşek: Orta vadede sorunlar kökten çözülür

Mehmet Şimşek: Orta vadede sorunlar kökten çözülür

5
Sahra çölünde kaybolan minibüs bulundu: Canlı kalan yok

Sahra çölünde kaybolan minibüs bulundu: Canlı kalan yok

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM