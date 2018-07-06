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Gazze'de vahşet: 1 ölü, 396 yaralı

Gazze'de devam eden gösterilerde İsrail askeri göstericilere ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 396 kişi yaralandı.

İHA | 06.07.2018 - 23:02..
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Kudra, Filistinlilerin “Kuşatmayı Kırmak” adını verdikleri 15’inci Cuma’da hayatını kaybeden kişinin kimliğini ise 22 yaşındaki Muhammed Jamal Alian Abu Halima olarak açıkladı.

Gazze'de vahşet: 1 ölü, 396 yaralı

YARALI SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Sami Misran isimli Filistinli aktivist ise İsrail askerlerinin Gazze sınırına sık sık gaz bombaları attığını belirterek, Filistinlilerin ise, İsrail askerlerinin görüş alanını kısıtlamak amacı ile sık sık lastikler yakıp dumanlar oluşturduğunu ifade etti.

Filistinlilerin ayrıca uçurtmalar yaptıklarını ve gösterilerde üzerlerinde hayatlarını kaybeden insanların fotoğrafları olan balonlar kullandıklarını öte yandan İsrail askerlerinin bu balonları dahi hedef alıp vurduğunu belirtti.

30 Mart’tan bu yana başlayan gösterilerde bugüne kadar İsrail askeri güçleri tarafından 137 Filistinli öldürüldü, 15 bin kişiden fazlası da yaralandı.

Gazze'de vahşet: 1 ölü, 396 yaralı

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