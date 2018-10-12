taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.92345
Euro
6.8582
Altın
1219.475
Borsa
96657.42
Gram Altın
232.058

Gazze'deki gösterilerde 6 Filistinli daha şehit oldu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 85 kişi yaralandı.

AA | 12.10.2018 - 21:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 6 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Şehit olanlardan ikisinin adını Ahmed İbrahim et-Tavil (27) ve Muhammed Abdulhafız İsmail (29) olarak açıklayan Kudra, diğer şehitlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 85 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 20'sinin çocuk, 6'sının kadın olduğuna işaret etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

1489
ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

2834
Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

811
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

85
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

160
Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

142
Reuters: Brunson uçağa bindi

Reuters: Brunson uçağa bindi

857
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM