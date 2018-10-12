Gazze'deki gösterilerde 6 Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 6 kişinin şehit olduğunu belirtti.
Şehit olanlardan ikisinin adını Ahmed İbrahim et-Tavil (27) ve Muhammed Abdulhafız İsmail (29) olarak açıklayan Kudra, diğer şehitlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.
Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 85 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 20'sinin çocuk, 6'sının kadın olduğuna işaret etti.