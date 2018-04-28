Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan uluslararası himaye talebi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırında görev yapan sağlık ve ilk yardım birimlerinin uluslararası himaye altına alınması çağrısında bulundu.

SINIRDA ACİL HİZMET ÇALIŞMALARI DURDU

İsrail ordusunun yaralılara ilk yardım hizmeti verenler ve sağlık birimlerine göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğine dikkati çeken Kudra, ilk yardım ekibinden 4 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını vurguladı.

Kudra, sağlıkçıların yaşadığı bu tehlikeden dolayı sınırda acil hizmet çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

Sağlık görevlilerinin hedef alınmasının uluslararası insan haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini hatırlatan Kudra, bu davranışın uluslararası planda kınanması gerektiğini belirtti.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Söz konusu Filistinlilerle beraber 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.



Bugünkü gösterilerde, 174'ü İsrail askerlerinin kullandığı gerçek, 19'u plastik mermiyle olmak üzere şu ana kadar en az 883 Filistinli yaralandı.



Yaralıların arasında 58 çocuk ve 29 kadının yanı sıra 6 gazeteci ile 4 sağlık çalışanı da bulunuyor.