Gazze'deki yakıt krizi sağlık sektörünü etkiliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "Yakıt krizi nedeniyle, hastanelerdeki sağlık hizmetleri tehlikeli bir aşamaya girdi." dedi.

Sözcü Kudra, "Birkaç gün içinde bazı hastanelerde sağlık hizmetlerinin tamamen durmasından endişe ediyoruz. Şu ana kadar krizin atlatılması için herhangi bir çözüm yolu bulamadık." diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

"Gazze'deki hastanelerde jeneratörler bir saatte 1 ton yakıt tüketiyor" diyen Kudra, hastanelerde kullanılan mevcut yakıtın ancak bu ay sonuna kadar yetebilecek miktarda olduğunu ifade etti.

Kudra, Filistin yönetimi ve uluslararası kurumlara krizin atlatılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak, bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.