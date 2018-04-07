Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, uluslararası kurum ve örgütlerden, abluka nedeniyle sağlık sektöründe çeşitli krizlerin yaşandığı Gazze'deki hastanelerin acil servis ve yoğun bakım bölümlerine acilen ilaç ve gerekli tıbbi malzeme sağlanmasını talep etti.

SON SALDIRIDA 250 YARALI VAR

İsrail askerlerinin, Gazze’nin doğu sınırında toplanan yüzlerce protestocuya ateş açtığı, 1 gazeteci dahil 250 kişinin yaralandığı 25 kişinin öldürüldüğünü bildirildi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nden sonra artan yaralı sayısı nedeniyle hastanelerin daha fazla sıkıntıya girdiğine dikkat çeken Kudra, Gazze'deki kurumlarda yaralıların hayatını kurtarmak için tüm gücüyle çalışan sağlık personelinin çabalarının desteklenmesini istedi.