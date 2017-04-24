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Gazze'den Mısır'a acil çağrı: Refah Sınır Kapısı'nı açın

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, 45 gündür kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nı açması için Mısır'a çağrıda bulundu.

24.04.2017 - 00:17
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İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır yönetimini, Gazze'deki mevcut insani şartları iyileştirmek için Refah Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda açmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bezm, sınır kapısının 45 gündür kapalı olduğunu, son 8 ay içinde kapının ilk defa bu kadar uzun süre kapalı kaldığını, bu durumun insani şartları zorlaştırdığını kaydetti.

Açıklamada, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için Sınır Kapıları İdaresi'ne 20 bini aşkın kişinin kayıt yaptırdığına işaret edildi.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

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