Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından işgalci İsrail, zulmünü artırarak Gazze’ye kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başladı.

İHH ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor. Mavi Marmara Gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

İHH'dan Gazzeli 2 bin öğrenciye yardım VİDEO

AYAKKABI YARDIMINDA DA BULUNULDU

Konya İHH ve İnegöl İHH’nın destekleriyle gerçekleştirilen projeden bin erkek, bin kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının yanında ayakkabı yardımında da bulunuldu.

YARDIM İÇİN

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, FİLİSTİN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine FİLİSTİN koduyla bu yardımlara destek olabilecek.