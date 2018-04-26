Gazzeli genç Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti artık süremiyor

Gazzeli genç bisikletçi Ala ed-Dali'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen ve belki de hayatında aldığı en değerli hediye olan bisiklet sevinci uzun sürmedi.

Çocukluğundan beri başarılı bir bisikletçi olabilmek için harcadığı çabalar ve kurduğu hayaller, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybetmesiyle hüsrana uğradı.

Türkiye, Gazze Şeridi'ne ikisi 2016'da, diğeri 2017 yılında yaklaşık 14 bin ton insani yardım malzemesi taşıyan 3 gemi göndermişti. Yardım malzemelerinin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzeli çocuklara şahsi hediyesi olarak gönderdiği 1000 bisiklet ve sporculara özel 10 bisiklet bulunuyordu.

"SADECE BACAĞIMI DEĞİL; HAYALLERİMİ DE VURDULAR"

Bisikletiyle çok uzun mesafeler katedebilen bir sporcu olarak kendini yetiştirebilmek için büyük emek verdiğini ifade eden Dali (21), duygularını "Bugün, bacağım kesildikten sonra hayallerimin peş peşe yıkıldığını hissediyorum. Vurulduktan sonra; işgal güçlerinin, sadece bacağımı değil, çocukluğumdan bu yana inşa ettiğim hayallerimi de vurduğunu hissettim." şeklinde anlattı.

Dali, Arap ve uluslararası bisiklet takımları arasında Filistin bayrağını dalgalandırma hayalinden vazgeçmediğini belirterek, bu hayalini, protez yardımıyla tek bacağıyla gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

VURULMADAN ÖNCE YOĞUN ANTRENMANLAR YAPIYORDU

İsrail kurşunuyla vurulmadan önce gelecek ay Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmesi planlanan bisiklet yarışına Filistin takımıyla birlikte katılmak için antrenmanlar yapan Dali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile her gün saatlerce çalışıyordu.

Antrenmanlar sırasında arkadaşlarıyla birlikte Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine bisikletle giden Dali, "Türk bisikletleri, uluslararası standartlara sahip. Eğitimimiz sırasında bana ve arkadaşlarıma çok yardımcı oldu, bisiklet kullanımında özel yeteneklerin gelişmesine katkı sağladı." diye konuştu.

Dali, bu bisikletler ile Gazze'deki Filistin takımının düzenlediği 3 yarışmaya katıldığını aktardı.

"BARIŞÇIL BİR ÜNİFORMA GİYMİŞTİM"

Olay günü, Gazze'nin Refah kentinin doğu sınırı yakınlarında kurulan sembolik "Dönüş" çadırlarına gittiğini söyleyen Dali, "Sporculara has barışçıl bir üniforma giymiştim. Sınırdaki tellere yaklaşık 200 metre uzakta iken İsrail kurşunu isabet etti." dedi.

Dali olay anını şu sözlerle ifade etti:

"Kurşunun isabet etmesiyle elektrik çarpmış gibi hissettim. Kurşunun, sağ bacağıma isabet etmesiyle aniden kanlar içinde yere düştüm."

Vurulmasının ardından en yakın hastaneye götürülen Dali, hastane, yaralılarla dolu olduğu için yaklaşık 3 saat beklemek zorunda kaldığını söyledi.

8 KEZ AMELİYAT EDiLDİ

Dali, tedavi kapsamında 2 gün yoğun bakımda kaldığını, doktorların bacağını kurtarmak için kendisini 8 defa ameliyat ettiklerini ancak tüm bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını ve bacağını kesmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Filistinli genç, damar nakli için de bir dizi operasyon geçirdiğini ancak patlayıcı merminin etkisiyle nakledilen damarların da işlevini yitirdiğini söyledi.

HAYALLERİNİ KURMAYA DEVAM EDİYOR

Bisiklete binmeye 8 yaşındayken başlayan Dali, daha önce Filistin Bisiklet Takımı'nın düzenlediği yarışmalara katılırken 2014'te takıma girdi.

Dali, aynı yıl Filistin Bisiklet Takımı gençler karşılaşmasında birinci olurken, bunu takip eden yarışmalarda da çeşitli madalyalar kazandı.

İsrail askerlerinin, hayatında meydana getirdiği "zorunlu" değişime uyum sağlamaya ve onunla birlikte yaşamaya alışmaya çalışan Dali, "tek bacağıyla" Filistin'i Arap ve uluslararası şampiyonalarda temsil etmeyi hayal ediyor.

Türkiye'nin Filistin Bisiklet Federasyonu'na verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dali, federasyonun gelişmesi için daha fazla yardım edilmesi talebinde bulundu.

Dali, Gazze'deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar ve tedavi için gerekli teçhizatın kısıtlı olmasına işaret ederek "Türkiye'den ayrıca tedavisi için gerekli yardımın yapılmasını" istedi.

DESTEK BEKLİYOR

Filistinli genç Dali, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Spor alanındaki hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için yaptığı yardımlara devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinli bisikletçi, biri günlük yaşantısında hareket edebilmesi, diğeri spor çalışmaları ve bisiklet sürerken kullanabileceği iki protez bacağa ihtiyaç duyuyor.