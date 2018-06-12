Gazzeli kadınlar el emeklerini sergiledi

Filistinli aktivist Heba Al-Hindi Gazze'de bulunan Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde bir Ramazan çadırı kurdu. Kurulan çadır Gazze'deki ekonomik krizi hafifletmek için, Filistinli kadınları ve ulusal ürünleri desteklemeyi hedefliyor. Filistinli kadınlar çadırın içerisinde kendi elleriyle yaptıkları ürünleri sergileyerek Gazze halkına ucuza satışa sundu.

"FİLSİTİNLİ KADINLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Heba Al-Hindi, "Çadırı kurmanın ana hedefi Filistinli kadınları desteklemektir. Bu çadır, İsrail kuşatmasına rağmen Filistin halkının çeşitli alanlarda yenilik yapabileceğini gösterdi. Filistinli kadınları desteklemeye devam edeceğiz, önümüzdeki tüm engelleri aşmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



