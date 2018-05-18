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Gazze'nin Refah Kapısı Ramazan boyunca açık olacak

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah Kapısı'nın Ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurdu.

Analiz | 18.05.2018 - 03:04..
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Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı "insani durumlar" için cumartesi gününden itibaren 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açmıştı. Alınan yeni karar ile birlikte sınır kapısı, Ramazan ayı boyunca açık kalacak.

Gazze'nin Refah Kapısı Ramazan boyunca açık olacak

GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin ramazan ayı boyunca devam etmesi için ilgili organlara gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

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