Gazze'ye dünyanın en uzun beton duvarı

Kanundaki, ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ hükmüne rağmen CHP'li belediye vatandaşlardan para talep ediyor.

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Hurdaya ayrılan araç sayısı 25 kat arttı

16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanıyor.