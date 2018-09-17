Gazze'ye dünyanın en uzun beton duvarı

İsrail “Yedioth Ahronoth” gazetesinin haberine göre, kara duvarı projesi, onlarca metre derinlikte ve karadan herhangi bir tünel çalışmasını tespit edebilen sensörlerle donatılmış bir yeraltı bariyeri içeriyor.
AKILLI DALGA SİSTEMİ DE VAR
Deniz üzerine inşa edilen tarafta ise yine dalgıçların denizdeki hareketini algılayabilen sensörlerle, erken uyarı yapan akıllı dalga sistemi bulunuyor.
TRUMP'A TEPKİ
Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat, ABD’nin İsrail-Filistin barışı konusundaki uzun vadeli planını yakın zamanda sunmayacağını öne sürdü. Trump yönetimini İsrail’e arka çıkmakla suçlayan Erekat, ülkesiyle İsrail arasındaki barış planı tüzüğünün ABD tarafından tek taraflı değiştirilip tekrar sunulmaya çalışıldığını belirtti.