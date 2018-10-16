Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor

Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli 20 Ekim'de ilk kez atılacak. Gebze- Darıca Metro Hattı Gebze OSB'den başlayıp, Darıca Sahil'de sona erecek.

90 SANİYEDE BİR SEFER YAPILACAK

Hattın 15.6 kilometrelik metro hattının 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak inşa edilecek. 90 saniye aralıklarla sefer yapılacak.

4 araç bu hatta görev yapacak. Sürücüsüz olarak planlanan metro sistemi, 12 istasyondan oluşacak. İhaleye, 2 milyar 690 milyon lira ile en yüksek teklifi DBH Yol+Gürbağ İnş+Yedigöze İnş.+ Teb Enerji kazanmıştı.

GEBZE DARICA METRO HATTI DURAKLARI

1- Darıca Sahili İstasyonu

2- Farabi Devlet Hastanesi

3- TCDD Tren İstasyonu

4- Fatih Devlet Hastanesi

5- Gebze Merkez İstasyonu

6- Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu

7- Gaziler İstasyonu

8- Güzeller OSB İstasyonu

9- GOSB İstasyonu

10- Balçık sanayi İstasyonu

11- Mollafenari Sapağı İstasyonu

12- Mollafenari Köyü İstasyonu