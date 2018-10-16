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Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor

Gebze Darıca Metro Hattı'nın yapımına 20 Ekim'de temel atma töreniyle başlanacak.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 13:10..
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Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor

Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli 20 Ekim'de ilk kez atılacak. Gebze- Darıca Metro Hattı Gebze OSB'den başlayıp, Darıca Sahil'de sona erecek.

Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor

90 SANİYEDE BİR SEFER YAPILACAK

Hattın 15.6 kilometrelik metro hattının 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak inşa edilecek. 90 saniye aralıklarla sefer yapılacak.

4 araç bu hatta görev yapacak. Sürücüsüz olarak planlanan metro sistemi, 12 istasyondan oluşacak. İhaleye, 2 milyar 690 milyon lira ile en yüksek teklifi DBH Yol+Gürbağ İnş+Yedigöze İnş.+ Teb Enerji kazanmıştı.

Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor

GEBZE DARICA METRO HATTI DURAKLARI

1- Darıca Sahili İstasyonu

2- Farabi Devlet Hastanesi

3- TCDD Tren İstasyonu

4- Fatih Devlet Hastanesi

5- Gebze Merkez İstasyonu

6- Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu

7- Gaziler İstasyonu

8- Güzeller OSB İstasyonu

9- GOSB İstasyonu

10- Balçık sanayi İstasyonu

11- Mollafenari Sapağı İstasyonu

12- Mollafenari Köyü İstasyonu

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