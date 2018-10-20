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Gebze-Darıca metrosunun temeli atıldı

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki mesafeyi 1 saatten 19 dakikaya düşürecek tam otomatik ve sürücüsüz metro projesinin temel atma töreni yapıldı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 13:59..
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Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hattının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kocaeli’nin Gebze-Darıca ilçeleri arasında hayata geçirilecek insansız metro hattı tamamlandığında İstanbul’daki metro hattına entegre edilmesi planlanıyor.

Gebze-Darıca metrosunun temeli atıldı

Hayata geçirilecek metro hattının temeli bugün atıldı. Gebze- Darıca Metro Hattı Gebze OSB'den başlayıp, Darıca sahilde sona erecek.

Metro hattı ile karşılıklı seferlerde 64 bin yolcu taşınması bekleniyor. 2023 yılı hesaplamalarına göre Kocaeli’deki günlük yolculuk sayısı 8 milyonun üzerinde olacak.

16 bin aracın taşıdığı yolcuyu tek başına taşıyacak metro hattı, zaman, akaryakıt ve parklanma gibi giderlerden tasarruf sağlayacak.

12 İSTASYON OLACAK

2 milyar 690 milyon TL’ye ihale edilen hattın 15.6 kilometrelik metro hattının 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak inşa edilecek. 90 saniye aralıklarla sefer yapılacak. 4 araç bu hatta görev yapacak. Sürücüsüz olarak planlanan metro sistemi, 12 istasyondan oluşacak.

Metro hattı ile 1 saat süren Gebze OSB-Darıca sahili arasındaki mesafe 19 dakikaya inecek. İstanbul’la entegrasyon tamamlandığında ise Gebze-İstanbul Ayrılıkçeşme arası 60 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

Gebze-Darıca metrosunun temeli atıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hattının temel atma törenine katıldı. Törene katılan gençlerin öz çekim talebini kırmayan Yıldırım, kendisine uzatılan bir telefonla arka fona alandaki kalabalığı alarak fotoğraf çektirdi.

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